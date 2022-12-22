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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة منتخب الشباب.. موعد قرعة أمم أفريقيا والقناة الناقلة حصريًا

منتخب الشباب
منتخب الشباب

تقام في السابعة مساء غد الجمعة بمشاركة منتخب الشباب بقيادة محمود جابر قرعة بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 20 سنة بمركز المنتخبات الوطنية " مشروع الهدف" بمدينة 6 أكتوبر ويسمح بحضور السادة الصحفيين وقناة أون تايم سبورتس فقط. 

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وديتان لمنتخب الشباب

أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع مسئولي الاتحاد الزامبي، من أجل إقامة مباراتين وديتين مع  منتخب الشباب  مواليد 2003، خلال المعسكر التدريبي الجاري.

جاء ذلك بعدما خاطب اتحاد الكرة نيجيريا وزامبيا وجامبيا وأوغندا من أجل خوض مباريات ودية مع منتخب الشباب والذى يقوده محمود جابر المدير الفنى فى المعسكر الجارى. وذلك استعداداً لبطولة الأمم الإفريقية لنفس المرحلة السنية والتى ستقام بمصر فى الفترة من 18 فبراير المقبل وحتى 12 مارس القادم والتى يشارك بها 12 منتخبا من بينهم منتخب الشباب المصري وتم حسم عشرة منتخبات من بينها ويتبقى منتخبان من وسط قارة أفريقيا من بين منتخبات الكاميرون وانجولا والجابون وغينيا الإستوائية وتشاد وجمهورية الكونغو.

 وفور الانتهاء من تحديد منتخبى وسط إفريقيا سيتم اجراء القرعة حيث سيتم عمل أربع مجموعات كل مجموعة تضم ثلاثة منتخبات علي أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى ببطولة الأمم الإفريقية إلى كأس العالم للشباب والذى سيقام فى دولة اندونسيا الصيف القادم. 

وخاض منتخب الشباب بقيادة محمود جابر مباراتين وديتين فى آخر معسكر له امام منتخب بنين فاز فى المباراة الأولى بهدف دون رد أحرزه اللاعب عمر قايد وتعادل فى الثانية بدون أهداف.

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منتخب الشباب يواصل تدريباته 

وأدى منتخب الشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر، مرانا كاملا عصر امس الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة التي ستقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس 2023.

وشهد مران منتخب الشباب امس الأربعاء ، مشاركة الثنائى صلاح باشا ومصطفي أشرف المحترفيّن في أودينيزي الإيطالي وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني ، وتحدث محمود جابر معهما على هامش المران عن خطة المعسكر الحالي والبرنامج الموضوع لهما.

وانتظم منتخب الشباب في معسكر مغلق بداية من الثلاثاء الماضي وبدأه الجهاز الفني بمحاضرة شهدت شرح برنامج المعسكر والتأكيد على ضرورة التركيز لتحقيق أقصى استفادة فنية في هذه المرحلة قبل خوض المران الأول بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

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استدعاء 4 محترفين بمعسكر منتخب الشباب 

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب الشباب "مواليد 2003" بقيادة محمود جابر، أربعة لاعبين لمعسكر المنتخب، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتم استدعاء كل من صلاح باشا، أحمد نادر السيد، مصطفى أشرف وعمر عبدالمجيد، بعد موافقة أنديتهم على السماح لهم بالتواجد في الموعد المحدد للمعسكر.

وانطلق معسكر منتخب الشباب التدريبي بقيادة محمود جابر الثلاثاء الماضي على أن تتخلله وديتان أمام منتخب زامبيا.

منتخب الشباب أمم أفريقيا اتحاد الكرة الاتحاد الزامبي محمود جابر

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