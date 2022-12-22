القبض على شخصين يستغلان الصغار في التسول بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من القبض على شخصين يستغلان الأحداث فى أعمال استجداء المارة بالنزهة والتنمر عليهم لضعف قواهم الجسدية، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم إستغلال الأحداث.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بالقاهرة بإستغلال الأحداث فى أعمال استجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر بهم وضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم، مُتخذان من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

المتهمين

تم استهدافهما وضبطهما وبصحبتهم عدد (4) من الأحداث المجنى عليهم ، بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهم الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.