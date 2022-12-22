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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مطارده على الصحراوى.. كشف لغز خطف سائق حفار بطريق الاسكندرية

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة من (قائد سيارة نقل بمقطورة محملة بحفار) بأنه أثناء توقفه بدائرة المركز وبرفقته "سائق حفار" قام مجهولين بالتعدى على مرافقه وإقتياده داخل ميكروباص ولاذوا به هاربين.

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة  توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وذلك لوجود خلافات بين شقيق المجنى عليه وأحد المتهمين، فإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة، حيث قاموا بتتبع الحفار الخاص بوالد المجنى عليه أثناء نقله بإحدى سيارات النقل بطريق ( القاهرة / الإسكندرية الصحراوى) وقاموا بإقتياد المجنى عليه داخل ميكروباص ملك وقيادة أحدهم وتوجهوا لمنزل أحدهم، وعقب وصولهم قاموا بالإتصال بشقيق المجنى عليه وقرروا له بقيامهم بخطف شقيقه لحين حضوره ووالده لحل الخلاف.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (طبنجة صوت - سلاح أبيض) وتم تحرير المختطف.. وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الإسكندرية الصحراوي الامن العام سيارة نقل قيادة مديرية امن البحيرة كشف لغز 4 اشخاص

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