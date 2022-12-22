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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد تحديد قائدها.. المتهم بعمل حركات استعراضية بسيارته في قبضة أمن القاهرة|شاهد

صدى البلد

مازال هوس القيام بحركات استعراضية بالسيارات يسيطر على عقول بعض المواطنين ، حيث رصدت أجهزة الأمن قيام قائد سيارة بعمل تلك الحركات بأحد شوارع القاهرة تم ضبطه بعد تحديده من خلال فيديو تم تداوله عبر الـ "فيس بوك".

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى وبرفقته آخرين بفتح أبواب السيارة بأقدامهم وأداء حركات استعراضية بالقاهرة مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص باستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مالك السيارة وتبين انه عاطل مقيم بمحافظة الجيزة وتبين ارتكابه الواقعة أثناء تواجده بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة تم ضبطه ، واعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة حركات استعراضية تفحيط اخبار المرور فيديو الفيسبوك

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