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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات وسلاح .. الأمن العام يداهم البؤر الاجرامية في أسيوط

المتهمين
المتهمين

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط .

 أسفرت جهودها عن ضبط (24) قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش- 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 23 متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية" ) .

كما تم ضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم ( كمية من المواد المخدرة) بحوزة (7 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (418) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

امن اسيوط الامن العام وزارة الداخلية الأجهزة الامنية تنفيذ الأحكام سلاح ناري

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