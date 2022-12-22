جنايات دمنهور: المؤبد لـ4 أشخاص خطفوا قاصرا وطلبوا فدية نصف مليون جنيه

قررت محكمة جنوب دمنهور " الدائرة الثالثة" ومقرها محكمة شمال دمنهور الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالونيس قطب الطربلي، رئيسًا، وعضوية المستشارين شارل وديع كامل اسكاروس وحازم محمد عبدالسلام اللمعي وأحمد مختار عبدالحي بودي، سكرتارية ، عبد الجليل خليفة الحكم على أربعة أشخاص بالسجن المؤبد ، وذلك لقيامهم بخطف طفل عمر 11 عاما يقيم بدائرة مركز الدلنجات أثناء اللهو أمام منزله وقاموا بإطلاق سراحه عقب تضيق الخناق من قبل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة .

الحكم بالسجن المؤبد على 4 أشخاص لخطفهم طفل وطلب فدية نصف مليون جنيه

وكانت نيابة جنوب دمنهور برئاسة المستشار محمد الشافعى تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور قد أحالت أربعة أشخاص لمحكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بالقيام بخطف طفل يبلغ من العمر 11 عاما.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالتعاون مع ضباط الأمن العام من ضبط الخاطفين فى واقعة طفل البحيرة المخطوف والمقيم فى مدينة الدلنجات والذى تم خطفه من أمام منزله وطلب نصف مليون جنيه فدية ثم إطلاق سراحه بعد تضييق الخناق عليهم.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات يفيد بتلقى بلاغ من أسرة الطفل بإختفاء الطفل" عمرو علاء" وتلقى مكالمة هاتفية من الخاطفين يطلبون فدية نصف مليون جنيه.



وعلى الفور كلف اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، اللواء محمد شعراوي، مدير مباحث البحيرة، بتشكيل فريق للبحث لتضييق الخناق على الخاطفين فى مركز الدلنجات والمراكز القريبة.

و بمناقشة عمرو النجار خال الطفل المدعو عمرو علاء الخشبي عمر 10 سنوات، افاد أنه تلقي اتصال تليفوني من شخص يطلب منه دفع نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه، وتوصلت التحريات إلي إختفاء الطفل أثناء لعبه أمام منزله.

توصلت تحريات فريق البحث إلي بالتعاون مع قطاع الأمن العام إلي أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص منهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وأنهم بيتوا النية لخطف الطفل لمرورهم بضائقة مالية، واستخدموا «توك توك» مملوك وقيادة أحدهم، ولدى إستشعار المتهمين ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم، وخشية افتضاح أمرهم أطلقوا سراح الطفل المجنى عليه عن مدخل مدينة الدلنجات قرب مسكنه.

تم استئذان النيابة العامة وضبط المتهمين، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة وهي بندقية آلية، وفرد محلي وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار- وعدد 2 مركبة «توك توك» المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.