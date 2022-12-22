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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رسالة دكتوراة بطب كفرالشيخ تناقش التنبؤ بنجاح المنظم الثلاثي لإعادة مزامنة القلب|صور

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

ناقشت كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ رسالة الدكتوراة المقدمة من الطبيب محمد السيد عبد الفتاح، المدرس المساعد بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية، وجاءت رسالته تحت عنوان «التنبؤ بنجاح منظم القلب الثلاثي لإعادة مزامنة القلب باستخدام الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد وتتبع المسار النقطي».

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وضمّت لجنة الحكم والمناقشة، كلاً من: الدكتور رضا بيومي بسطويسي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، «رئيساً ومشرفاً»، والدكتور مازن توفيق غانم، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس «ممتحناً خارجياً»، والدكتور وائل أنور حسيب، أستاذ مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ «عن المشرفين»، والدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ «مناقشاً داخلياً».

 

وأوضح الباحث الطبيب محمد السيد عبد الفتاح، أن مرض فشل عضلة القلب يُعد واحداً من أشهر أمراض القلب إذ يعاني 1-2% من سكان الدول المتقدمة منه وتصل النسبة الي أكثر من 10% في الأعمار المتقدمة أكثر من 70 سنة.

 

وأشار إلى أن جهاز المنظم الثلاثي ظهر كحل لإعادة مزامنة عضلة القلب في المرضي الذين يعانون من ضعف في عضلة القلب وكفاءة عضلة القلب أقل من أو يساوي 35% ولديهم اتساع في منطقة QRS أكثر من أو يساوي 130 ملي ثانية بشرط أن يكونوا قد تناولوا أدوية ضعف بعضلة القلب بانتظام لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

 

وأضاف أن الموجات فوق الصوتية بتقنياتها الحديثة ثلاثية الأبعاد، وتتبع المسار النقطي من أهم الفحوصات المستخدمة لتشخيص ضعف عضلة القلب ومتابعة العلاج واختيار المرضي المناسبين لجهاز إعادة مزامنة القلب وأيضا متابعة المرضي الذين يتم تركيبه لهم.

 

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف على هذه الرسالة تضم الدكتور رضا بيومي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة كفر الشيخ، والدكتور وائل حسيب، أستاذ مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري، والدكتور هاني محمود عبد الشكور، مدرس أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة.

لجنة الحكم والمناقشة
لجنة الحكم والمناقشة
أ.د رضا بيومي
أ.د رضا بيومي
أ.د مازن غانم
أ.د مازن غانم
أ.د وائل حسيب
أ.د وائل حسيب
أ.د محمد كمال سلامة
أ.د محمد كمال سلامة
الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد خلال المناقشة
الدكتور محمد السيد خلال المناقشة
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة وقيادات الكلية
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة وقيادات الكلية
فرحة أصدقاء الباحث عقب الحصول على درجة الدكتوراه
فرحة أصدقاء الباحث عقب الحصول على درجة الدكتوراه
جامعة عين شمس الانشطة الطلابية وعي كفر الشيخ جامعة المنصورة رئيس جامعة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ الأوعية الدموية كلية الطب البشري رسالة دكتوراه

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