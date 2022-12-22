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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون والدته.. سر دموع نجم منتخب المغرب في مراسم تكريم الملك

سليم أملاح
سليم أملاح

كشفت تقارير اعلامية سر دموع سليم أملاح نجم منتخب المغرب خلال تكريم العاهل المغربي محمد السادس ملك المغرب لبعثة أسود الأطلسي عقب الانتهاء من المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر. 

وحصل منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي على المركز الرابع فى بطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد الخسارة أمام نظيره منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف .

ذكرت التقارير الإعلامية أن سليم أملاح نجم منتخب المغرب غالبته الدموع خلال تكريم العاهل المغربي محمد السادس لبعثة أسود الأطلسي بسبب غياب والدته المتوفية. 

أوضحت التقارير الاعلامية أن سليم أملاح نجم منتخب المغرب ظهر متأثرا لحظة تقدمه منفردا للسلام على الملك محمد السادس من أجل توشيحه بوسام من درجة ضابط، في حين كان أغلب اللاعبين رفقة أمهاتهم. 

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وفاة والدة نجم المغرب 

أشارت التقارير الاعلامية أن سليم أملاح نجم منتخب المغرب شاهد وفاة والدته بعد إصابتها بنزيف داخلي عندما كان في الرابعة عشر من عمره مما كان له تأثيرًا كبيرًا على حياته. 

لفتت التقارير الإعلامية أن مشهد وفاة والدته بقي راسخًا في ذهن سليم أملاح نجم منتخب المغرب وأثر على نفسيته بشكل كبير، وكاد أن ينعكس سلبا على مشواره الكروي، إذ لزمه وقت كثير لاستعادة توازنه والعودة إلى كرة القدم. 

وشارك سليم أملاح نجم منتخب المغرب رفقة أسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم وحقق حلم والدته التي أردته أن يصبح واحد من أبطال المغرب.

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استقبال ملكي لمنتخب المغرب 

استقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، منتخب المغرب بعد الإنجاز الكروي التاريخي الذي حقق المنتخب بوصولة إلى المربع الذهبي في كأس العالم قطر 2022. 

وحصل المنتخب المغربي على المركز الرابع في كأس العالم لكرة القدم في قطر بعد الخسارة أمام منتخب كرواتيا في مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع بهدفين مقابل هدف واحد.

وخلال الاستقبال، كرم العاهل المغربي لاعبي المنتخب والجهاز الفني مع أسرهم، حيث قلدهم "وسام العرش" المغربي، أحد أرفع الأوسمة في المملكة المغربية.

وحظي المنتخب المغربي باستقبال ملكي وشعبي وجماهيري كبير فور وصوله إلى الرباط اول أمس الثلاثاء، حيث كان بأستقبالهم الآلاف من الشعب المغربي فرحين بما قدموه خلال مونديال كأس العالم.

 

 

 

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