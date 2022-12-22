أسامة ربيع: قناة السويس ملك للمصريين وحق يكفله الدستور

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن أصول المرفق حق سيادي يكفله الدستور بمعنى أنها ملك للشعب ولا احد يستطيع الاقتراب منها.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال كلمته في مؤتمر قناة السويس؛ أن الهيئة غير خاضعة للشركاء الأجانب، ولكن هناك استثمارات متعددة ولا يمكن لأي مستثمر فرض آرائه أو سيادته على هيئة قناة السويس، موضحا أن المشاريع في قناة السويس مصر لها النسبة الأكبر فيها وذلك لتضاعف عدد أعضاء المصريين في هيئة قناة السويس عن الشركاء وذلك تكون الأغلبية للمصريين عند التصديق على مشروع خاص بقناة السويس.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن الصندوق الخاص بقناة السويس سيكون له ممتلكات ومشروعات استشارية وأصول وبالتالي يمكن للهيئة ان تبيع من أصول الصندوق وليس الهيئة؛ موضحا على ضرورة الفصل بين الصندوق والهيئة.