محافظ مطروح: الدولة اتخذت خطوات جادة لحل مشكلة الصرف الزراعي بسيوة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه جارى تنفيذ الإجراءات العملية لحل مشكلة الصرف الزراعي بسيوة والتى عانت منه واحة سيوة لسنوات عديدة .



واضاف أنه يتم تجميع المياه من المصارف من خلال قناة ناقلة تستهدف زراعة ما يقرب من 100ألف فدان ولحل مشكلة الصرف الزراعى الذى هدد زراعات سيوة .



وأشار إلى أن ذلك يساهم ، فى تحقيق زيادة في مساحة الرقعة الزراعية بتكلفة نحو 1,3 مليار جنيه على مرحلتين وذلك إطار جهود الدولة لوضع وتنفيذ الحل الجذري لمشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي والذى تعانى منه الواحة منذ نحو ٣٠ عاما ويهدد الثروة الزراعية و التربة بالواحة.

وأوضح محافظ مطروح على اهتمامه منذ توليه مسئولية المحافظة بالنهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات والخدمات الزراعية.