القارة السمرا.. أغنية أحمد جمال بمناسبة ملء سد تيريري بتنزانيا

وصل صباح اليوم المطرب أحمد جمال إلى تنزانيا لإحياء حفل غنائى على هامش احتفالات الدولة هناك بملء سد نيريري بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

تفاصيل أغنية أحمد جمال فى تنزانيا

وقدم أحمد جمال خلال الحفل المقام هناك أغنية جديدة بعنوان القارة السمرا، وهى الأغنية التى كان يقوم بالتحضير لها منذ فترة لتقديمها خلال هذا الحفل.



القارة السمرا من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع رامي بيسا ويشاركه الغناء فى الأغنية المطرب التنزاني ماريو.



تفاصيل ملء سد تيريري

وقد انطلقت منذ قليل في تنزانيا عملية ملء خزان سد تيريري ، وبحسب أحمد بشتو، موفد "القاهرة الإخبارية" من الأراضي التنزانية، فإن رئيسة تنزانيا سامية حسن، كانت رفقة وزير الخارجية سامح شكري، لتدشين السد لإعادة نهر روفيجي لمساره الطبيعي بعد تحويله من أجل الإنشاءات وبناء السد.

وأضاف "بشتو" أن ملء سد تيريري سيستمر لمدة عام، وعقبها ستُولد الكهرباء التي يستفيد منها الشعب التنزاني بأكمله. وأوضح موفد "القاهرة الإخبارية" أن هناك نحو 11 ألف تنزاني يعملون في هذا السد يتحدثون عن وجود طفرة حياتية تشهدها تنزانيا الفترة المقبلة بفضل هذا السد، لأن نحو 17 مليون تنزاني يعيشون دون خدمة كهربائية تقريبًا أو خدمة متقطعة، وأن الحياة لا تستقيم دون كهرباء.

وأكد أحمد بشتو أن الاستثمار التنزاني لا ينمو دون الكهرباء، وأن السد الجديد سيتيح ذلك فور امتلائه وتركيب التوربينات الخاصة به، خلال عام من الآن، أي بحلول يناير أو فبراير 2024 سيبدأ السد في إنتاج الكهرباء.