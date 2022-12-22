محاكمة منة شلبي بتهمة تعاطي المخدرات | تفاصيل الأزمة..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن محاكمة الفنانة منة شلبي بتهمة تعاطي المخدرات، بعد ضبط مخدر معها بعد وصولها للمطار في مصر، وكان قد تم التحقيق معها و تحويلها إلى الجنايات، وكشفت النيابة العامة فى أمر الإحالة الخاص بالفنانة منة شلبي أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات .

وأمرت النيابة العامة أمس بإحالة المتهمة منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيمائي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

وقد حدد المستشار محمد حسين عبد التواب رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 5 يناير المقبل، لبدء محاكمة الممثلة منة شلبي، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة وذلك في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

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