عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأب الروحي.. برنامج ضار ينتشر على أندرويد إليك ما يفعله بجهازك

برنامج ضار ينتشر
برنامج ضار ينتشر على أندرويد إليك ما يفعله بجهازك

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمو أجهزة أندرويد في 16 دولة، من برنامج ضار جديد يستهدف تطبيقات الخدمات المصرفية يُدعى 'Godfather"، وهو يعمل على سرقة بيانات اعتماد الحساب لأكثر من 400 موقع مصرفي عبر الإنترنت وعمليات تبادل العملات المشفرة.

وبحسب ما ذكره موقع "bleepingcomputer"، ينشئ البرنامج الضار الجديد Godfather، صفحات تسجيل دخول مزيفة، تظهر فوق نماذج تسجيل الدخول الخاصة بتطبيقات الخاصة بالبنوك وتبادل العملات المشفرة على هواتف أندرويد، وعندما يحاول الضحايا تسجيل الدخول إلى حساباتهم البنكية، يتم خداع المستخدمين لإدخال تفاصيل بيانات اعتمادهم في صفحات التصيد HTML متقنة تشبه الأصلية.

 

تصيب أشهر الهواتف.. جوجل تحذر من ثغرة خطيرة في أندرويد قد تكلفك الكثير

جوجل تحظر تطبيقا شائعا على أندرويد.. احذفه فورا من هاتفك


وقد تم اكتشاف The Godfather trojan، من قبل محللي شركة الحلول الأمنية  Group-IB، وهو فيروس حصان طروادة المصرفي كان يستخدم على نطاق واسع في السابق والذي توقف استخدامه تدريجياً بسبب عدم قدرته على تجاوز دفاعات أندرويد الجديدة.

وكان فريق ThreatFabric، قد اكتشف لأول مرة Godfather في مارس 2021، لكنه خضع لترقيات وتحسينات هائلة في الشفيرة الخاصة به منذ ذلك الحين، ليصبح أحد أنواع فيروس حصان طروادة شديد الخطورة، حيث نشر مطورو البرامج Cyble تقريرا يسلط الضوء على ارتفاع في نشاط البرنامج الضار الجديد على أجهزة أندرويد.

يؤثر التطبيق الضار الجديد، على الملايين من أجهزة أندرويد، حيث تنتشر البرمجية الخبيثة داخل تطبيق يحاكي أداة موسيقية شهيرة في تركيا، تم تنزيله 10 ملايين مرة عبر متجر Google Play.


استهداف البنوك في جميع أنحاء العالم

اكتشف خبراء Group-IB توزيعا محدودا للبرامج الضارة في بعض تطبيقات أندرويد الموجودة على متجر جوجل بلاي؛ ومع ذلك، لم يتم اكتشاف قنوات التوزيع الرئيسية للبرمجية الضارة فطريقة الإصابة الأولية لم يتوصل إليها الفريق الأمني حتى الآن.

ويستهدف حصان طروادة المصرفيGodfather، ما يقرب من نصف جميع التطبيقات المالية على أندرويد، من بينها 215 تطبيقا مصرفيا، كان من بينها 49 تطيقا في الولايات المتحدة، و31 في تركيا، و30 تطبيقا في إسبانيا، و22 في كندا، و20 في فرنسا، و19 في ألمانيا، و17 في المملكة المتحدة.

وإلى جانب التطبيقات المصرفية، يستهدف فيروس Godfather، ما يقرب من 110منصة لتبادل العملات المشفرة و 94 تطبيقا لمحفظة العملات المشفرة.

وبمجرد التثبيت على الجهاز، فإن Godfather يحاكي إجراء فحص الحماية الخاصة بشركة جوجل "Google Protect"، وهي أداة أمان قياسية موجودة على جميع أجهزة أندرويد، وفور موافقة الضحية على الطلب على إجراء المسح الأمني، يمكن للبرامج الضارة أن تصدر لنفسها جميع الأذونات التي تحتاجها لأداء سلوك ضار.

ويتضمن ذلك الوصول إلى نصوص وإشعارات الرسائل القصيرة، وتسجيل الشاشة، وجهات الاتصال، وإجراء المكالمات، والكتابة على وحدة التخزين الخارجية، وقراءة حالة الجهاز، وعلاوة على ذلك، يتم إساءة استخدام خدمة إمكانية الوصول لمنع المستخدم من إزالة حصان طروادة، واستخراج رموز المصادقة الخاصة بتطبيق جوجل Google Authenticator، وأوامر المعالجة، وسرقة محتويات حقول PIN وكلمة المرور.

أندرويد البرنامج الضار الجديد Godfather برنامج ضار جديد تطبيقات الخدمات المصرفية هواتف اندرويد فيروس حصان طروادة الأب الروحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب هبوط أسعار الذهب في مصر .. بشرى للمقبلين على الزواج

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض

مشهد تمثيلي بمسرح الجريمة..المتهمة اعترفت بقتل والدتها وتسجيل صوتي كلمة السر

بشرى للمصريين خلال 2023 .. علاوة 7% من الأجر الوظيفي في هذا الموعد

الصحة : رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات على مستوى المحافظات | تفاصيل

طبق البيض يخسر 20 جنيها| منتجي الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

دفن خطيبته وشنق نفسه.. إبراهيم ينهي حياته بعد رحيل آية لرفضها الزواج منه

موضوعات متعلقة

موبايل الغلابة.. أرخص هاتف ذكي في العالم بـ 2300 جنيه فقط

لو موبايلك بطئ واتساب السبب.. إليك الحل السريع وبخطوات سهلة

بـ 8800 جنيه.. إنفينيكس تتألق من جديد بأحد أفضل هواتف أندرويد

أخيرا انكشف السر.. اعرف ليه واتساب تطبيق مجاني وإزاى يجني أرباح؟

بإمكانات لا مثيل لها.. أفضل هواتف الألعاب لعام 2022

قاهر الآيفون.. ZTE تطلق هاتفا أسطوريا بقدرات تصوير مميزة

غرامة 520 مليون دولار على Fortnite.. اعرف السبب

حصريا| أوبو تزود 11 هاتفا بـ "أندرويد 13".. اعرف إزاى تحدث تليفونك

ترشيحاتنا

رسميا.. الاتحاد الأوروبي يتبنى آلية لوضع سقف لأسعار الغاز

حصاد شيخ الأزهر في 2022.. مواقف وطنية وأعمال إنسانية لا تنقطع ولم ينسى دعم المرأة والطفل

أزمة منتصف العمر.. التدخين يؤثر على ذاكرة الشباب

كشفت علاقتها الغير مشروعة..الإعدام شنقاً لـ"ربة منزل"بقنا خنقت طفلتها واتهمت عشيقها

اقتصادية| ميتسوبيشي لانسر بـ 100 ألف جنيه

الأب الروحي.. برنامج ضار ينتشر على أندرويد إليك ما يفعله بجهازك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. تناول هذا النوع من الخضروات يخفف الاكتئاب

محمد صلاح أبرز مشاهيره..توقعات برج الجوزاء 2023 في الحب والصداقة والعمل

احترس.. تناول هذه الكمية من الفراولة تصيبك بمرض خطير

هاني الناظر يحذر من تخفيف الملابس خلال الساعات القادمة لهذا السبب

فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

محاكمة منة شلبي بتهمة تعاطي المخدرات | تفاصيل الأزمة..فيديو

حقيقة إجراء تعديل وزاري .. وتوجيهات من الرئيس للحكومة..فيديو

عاد ليتصفح هاتفه.. شاب لبناني ينهي حياته في العمل وصديقه يقوم بفعل غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ