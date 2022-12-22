رجب شحاتة: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز والكيلو بـ 18 جنيها

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أنه بالفعل كانت هناك مشكلة فى الأرز، ولكن على الفور وزير التموين على المصلحي تدخل و حل المشكلة.



وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن الأرز فى فترة ولمدة يومين قام البعض بـ إحجابه، ولكن الآن لا توجد مشكلة.



ولفت إلى أن الأسبوعيين الماضيين لا توجد مشكلة، وهناك وفرة فى المضارب من الأرز، والآن لا توجد أى مشكلة فى أى محافظة.



وأشار إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، وأنه يتحدى أى شخص يقول أنه لا يجد أرز، وبدل الصنف 5أصناف، وأن الأسعار أصبحت منخفضة.



وكشف أن التاجر لا يستطيع رفع السعر من تلقاء نفسه، وأن الأرز الفاخر بـ 18 جنيه، وأى محل يبيع بسعر عالى سيتعرض للمعاقبة القانونية.



ووجه رسالة لـ المواطنين :" اللى يشتري الأرز بأكثر من 18 جنيه عليه أن يتصل بحماية المستهلك، للقضاء على التاجر الجشع".



وتابع :" لا يجرأ أى مصنع بإخراج كيس أرز أو شيكارة بدون سعر مكتوب عليها، وطالب من التجار بالأمانة، حتى لا تحدث مشكلات".



وكشف أن وزير التموين يتدخل فى أى مشلكة ويتم حلها:" بتصل عليها بيرد فى دقائق المشكلة بتنحل".



