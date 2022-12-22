أسامة ربيع: لا أحد يملك بيع أو تأجير قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يملك بيع أو تأجير قناة السويس، وتحت السيادة مصرية بنص الدستور وكل حبة رمل هي ملك للمصريين.

وأضاف الفريق أسامة ربيع في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل وطني والمؤسسة العسكرية وأنقذ مصر ونفذ مشروعات عملاقة خلال 5 سنوات كادت أن تنفذ في 50 سنة.



قناة السويس الجديدة، واجهت العديد من الشائعات المغرضة والتشكيك في نجاح المشروع وأن أموال المصريين ستهدر في الأرض، لافتا إلى أن إيرادات قناة السويس تضاعفت إلى 8 مليار دولار حاليا.