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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البوستر الرسمي لفيلم أخي فوق الشجرة

صدى البلد

نشر النجم رامز جلال، البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "أخي فوق الشجرة" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مُعلنًا موعد عرضه بدور العرض السينمائية وذلك في  اجازة نصف العام.


وعلق رامز، على البوستر قائلاً،:"بسم الله توكلنا علي الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر".

وأضاف،:"فيلم #أخي_فوق_الشجرة في أجازة نصف العام، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

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ونشر رامز، مؤخراً البرومو الدعائي للفيلم من خلال  حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلاً: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر .. فيلم أخي فوق الشجرة في اجازة نصف العام باذن الله".

جدير بالذكر أن فيلم "أخى فوق الشجرة" من بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد ، والعمل من إنتاج وليد صبري، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

التواصل الاجتماعي رامز جلال خالد الغندور بيومي فؤاد دور العرض السينمائي

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