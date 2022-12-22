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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلم يطرح "قلب فى الدفاتر"

صدى البلد

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته "قلب في الدفاتر" من ألبومه الثانى الجديد وهى أغنية درامية، حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب، كانت مليئة بالغدر والخداع، وهذه الأغنية هى جزء أول من فيلم قصير سيتبعها جزء ثان لأغنية فى الألبوم ستكون مفاجأة يقدمها مسلم خلال الفترة المقبلة.

 والجدير بالذكر أن البوم مسلم الأول والمعروف بعنوان "اتنسيت" حقق نجاحا كبيرا ووصلت عدد مشاهداته على اليوتيوب أكثر من نصف مليار، وقد احتفل، مع شركة "ديجيتال ساوند"، فى يوليو الماضى، بحصوله على درع "يوتيوب" الذهبي، بعد أن تمكنت قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، من حصد أكثر من 2 مليون متابع".

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أغنية "قلب فى الدفاتر" من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى و هندسه صوت اسلام الازرق وإخراج إسلام هشام.. وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.. وتقول كلماتها:..

قلب في الدفاتر تلقى الشعر بيحكي عنا , فاكر
ايام م كنا بنحلم نبقى تحت ضل سآتر
قل اللي بينا بالأيام و صبح كلامنا فاتر
مش لآقي حد غيرك حتى ف البعآد اغآزل
آخر الطريق ملقيتش غير لحني حزين
جف البكآ من فرط صبري ع السنين
صدق اللي قالك ان بعض العشق دين
جف البكآ معادش باقي ف عيني شئ
غريبه عاشقك حتى و انتي مش هنا
انا لسا باقي ع اللي بينا صورنا لسا تدلنا
كانت الشوارع في شتى الليالي تملنا
قلبي متيم بيكي و يشهد عليا ربنا

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