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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجبها عن الأسواق.. القبض على مالك مخزن بحوزته 70 طن أعلاف بالقليوبية

اعلاف
اعلاف

 واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.


تمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية وبحوزته كمية قدرها 70 طن "أعلاف دواجن" – 35 طن أسمدة زراعية "سوبر فوسفات"، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها

وزارة الداخلية الامن العام أسمدة زراعية الأعلاف السلع الغذائية الرقابة على الاسواق شرطة التموين والتجارة أجهزة وزارة الداخلية

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