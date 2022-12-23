محظور تداوله.. ضبط 5 أطنان دقيق داخل منخل بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (2088) قضية تموينية متنوعة .



تمكنت الحملات من ضبط مالك منخل لإنتاج الدقيق الأبيض "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية وبحوزته كمية قدرها 5 طن دقيق بلدى محظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها مستولياً على الدعم المقرر وكذا ضبط (250 كيلو جرام دقيق أبيض فاخر).



وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها