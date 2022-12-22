محافظ البحر الأحمر: تطوير حلقة السمك بالغردقة نقلة حضارية

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن أعمال تطوير طريق مطار الغردقة شملت وجهتين أساسيتين، لافتا إلى أن الطريق كان عبارة عن صحراء بشكل غير لائق، خاصة أنه أول طريق يطأه السائحين الأجانب وغيرهم فور خروجهم من المطار.

وأضاف اللواء عمرو حنفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، علمية تطوير حلقة السمك بمدينة الغردقة استغرقت 8 أشهر، لافتا إلى أن الوضع كان يمثل خطورة حيث تتم عملية شوي الأسماك بأسلوب تقليدي من خلال أنابيب الغاز بالإضافة إلى أن المنظر العام لا يشجع السائحين على التجول في المنطقة.

تابع محافظ البحر الأحمر، أنشأنا محطة لفرز الأسماك والثلاجات ومصنع للثلج بدلا من شرائه من مدينة سفاجا وبالتالي نجحنا في إنجازه خلال فترة قصيرة ، كما أنشأنا مكانا مخصصا للسائحين.



