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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أشرف زكي: تحت أمر بلدنا في سداد الضرائب..ونطالب بتبسيط الإجراءات

الدكتور أشرف زكى
الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية: "نحن تحت أمر بلدنا فيما يتعلق بسداد الضرائب، والمشكلة فقط تتمثل في الإجراءات البيروقراطية التي نطالب بمعالجتها".

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "النقابات المهنية ونظام التسجيل الإلكتروني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "لا ننكر أن هناك نقلة نوعية في تطوير الضرائب والإجراءات، ونشكر الضرائب عليها، ولكن نطالب بضرورة التعامل مع كل مهنة حسب طبيعتها، كما نطالب بضرورة تخفيف المجهود على أصحاب المهن المختلفة".  

وطالب نقيب المهن التمثيلية بضرورة وجود برامج توعية للمواطنين حتى يتعرفوا على الإجراءات، مستطردا: "أطالب بتيسير الإجراءات على الفنان بحيث يتم محاسبته دون أن يبذل مجهود كبير".

وشدد على ضرورة الاهتمام ومراعاة محدود الدخل لأنه لن يقدر على تحمل أعباء إضافية، كما طالب بتبسيط الإجراءات وفقا لظروف كل مهنة على حدة .

أدار الحوار خلال الصالون إبراهيم رمضان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ وسكرتير عام الحزب، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.

مجلس النواب مجلس الشيوخ عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب اشرف زكي

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