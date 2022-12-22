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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد أبو بكر: نجري حوارا مجتمعيا لإنشاء صندوق قناة السويس منذ 14 شهرًا

هيئة قناة السويس
هيئة قناة السويس

قال الدكتور خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، إنه عندما حدثت أزمة السفينة الجانحة إيفرجيفين قامت الإدارة الأمريكية بالاتصال بالفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأمهلوه 3 أشهر لحل أزمة جنوح السفينة، واقترحوا عليه شطر السفينة لنصفين.

 

وأضاف خالد أبوبكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن هيئة الملاحة الدولية تواصلت أيضًا مع الفريق أسامة ربيع، واقترحوا عليه إفراغ حمولة السفينة خلال شهر نظرًا لتوقف مصالح العالم بأكملها، موضحًا أنه في ظل هذه الاتصالات خرج أحد المهندسين الصغار من الهيئة بفكرة التكريك تحت السفينة وأعلن للفريق أسامة ربيع ضمان نجاح الفكرة.

 

أزمة السفينة الجانحة

وتابع، أن فكرة المهندس الصغير نجحت في 6 أيام وانتهت أزمة السفينة الجانحة، موضحًا أن هيئة قناة السويس، بها عدد من الخبراء مثل هذا المهندس يعملون على الاستثمار، مضيفا: "هيئة قناة السويس تنظم الحوار المجتمعي لإنشاء صندوق قناة السويس منذ 14 شهرًا، بعدد من الجلسات كان حاضرًا فيها وزارة العدل والمالية والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية وقضاة من مجلس الدولة وعدد من القضاة، وتناقش الجميع وقاموا بتعديل وحذف وإضافة عدد بنود حتى خرج القانون وطرح في الجلسة العامة لمجلس النواب.

 

وأشار إلى أن من يمثل الشعب هم نواب الشعب والمجتمع المدني والصحافة والإعلام، موضحًا أن سببا رئيسيا فيما حدث حاليًا هو  المسافة الكبيرة بين متخذ القرار والإعلام، مؤكدًا أن رئيس الهيئة وكل أعضاء الهيئة كلهم حماس ووطنية.

مجلس النواب هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الادارة الامريكية رئيس هيئة قناة السويس

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