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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابنة عصام الحضري بإطلالة مميزة في عقد قرانها

أبنة الحضري
أبنة الحضري

حرصت المصورة نغم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من عقد قران شاهندا ابنة مدرب حراس مرمي منتخب مصر، الكابتن عصام الحضري.

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تألقت ابنة عصام الحضري في عقد قرانها بإطلالة مميزة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

وانتعلت عصام الحضري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ما زاد من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة الحضري على خصلات شعرها البني المموج، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

https://www.instagram.com/reel/CmfYp5voSTy/?utm_source=ig_web_copy_link

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