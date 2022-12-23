ماذا ينتظرها بعد الاتهام الرسمي؟.. تحديد موعد محاكمة منة شلبي|التفاصيل كاملة

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا مفصلًا عن أخر المستجدات بقضية الفنانة منة شلبي، حيث كشف التقرير عن موعد المحاكمة.





تحديد موعد محاكمة منة شلبي





وشهدت قضية الفنانة منة شلبي تطورات جديدة بتهمة حيازتها للمخدرات، حيث أيام تفصلها عن البدء بمحاكمتها، وذلك بعدما حددت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات المحاكمة في الـ 5 من يناير المقبل بقضية اتهمت فيها بـ “إحراز الحشيش المخدر بقصد التعاطي”.







منة شلبي





وذلك عقب إحالة النيابة العامة الفنانة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت الأدلة خلال التحقيقات التي أجريت منذ ضبط الفنانة في مطار القاهرة لدى عودتها من الخارج في نوفمبر الماضي، بدءًا من تحريات الشرطة وتسجيلات كاميرات المراقبة وشهادة 5 من العاملين بمطار القاهرة الدولي ونتائج فحص المعمل للمضبوطات.





أخر مستجدات قضية منة شلبي





النيابة وجهت لمنة تهمة حيازة:



12 كيسًا من مخدر الماريغوانا

سيجارتين من نفس نوع المخدر

ماكينة طحن ماريغوانا

أقلام وحلوى محشوة بالماريغوانا







وكانت النيابة سابقًا أخلت سبيل الممثلة بضمان مالي 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، فيما سبق لمنة أن نفت أيضًا معرفتها بهذه المضبوطات، قائلة إنها كانت تحمل فقط أدوات تجميل و"vape" تدخين.