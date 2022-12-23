عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا ينتظرها بعد الاتهام الرسمي؟.. تحديد موعد محاكمة منة شلبي|التفاصيل كاملة

منة شلبي
منة شلبي

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا مفصلًا عن أخر المستجدات بقضية الفنانة منة شلبي، حيث كشف التقرير عن موعد المحاكمة.


تحديد موعد محاكمة منة شلبي

 

وشهدت قضية الفنانة منة شلبي تطورات جديدة بتهمة حيازتها للمخدرات، حيث أيام تفصلها  عن البدء بمحاكمتها، وذلك بعدما حددت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات المحاكمة في الـ 5 من يناير المقبل بقضية اتهمت فيها بـ “إحراز الحشيش المخدر بقصد التعاطي”.
 


 

منة شلبي



وذلك عقب إحالة النيابة العامة الفنانة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت الأدلة خلال التحقيقات التي أجريت منذ ضبط الفنانة في مطار القاهرة لدى عودتها من الخارج في نوفمبر الماضي، بدءًا من تحريات الشرطة وتسجيلات كاميرات المراقبة وشهادة 5 من العاملين بمطار القاهرة الدولي ونتائج فحص المعمل للمضبوطات.

 

أخر مستجدات قضية منة شلبي


 

النيابة وجهت لمنة تهمة حيازة:

12 كيسًا من مخدر الماريغوانا 
سيجارتين من نفس نوع المخدر
ماكينة طحن ماريغوانا
أقلام وحلوى محشوة بالماريغوانا


 

وكانت النيابة سابقًا أخلت سبيل الممثلة بضمان مالي 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، فيما سبق لمنة أن نفت أيضًا معرفتها بهذه المضبوطات، قائلة إنها كانت تحمل فقط أدوات تجميل و"vape" تدخين.

 

أخر مستجدات قضية منة شلبي منة شلبي موعد المحاكمة موعد محاكمة منة شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

هبوط حاد بأسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا

ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

ماذا ينتظرها بعد الاتهام الرسمي؟.. تحديد موعد محاكمة منة شلبي|التفاصيل كاملة

نتج عنه انفجارات.. السيطرة على حريق هائل بمستودع للغاز غرب المغرب| شاهد

رحلة البحث عن العملة الصعبة.. كيف واجه برلمان 2022 تحدي الدولار؟| حصاد

الدولار يستقر|انخفاض أسعار السلع وهذا مصير الجنيه.. ماذا بعد رفع الفائدة 3%؟

الدولار يتراجع واليورو يرتفع عالمياً.. اعرف أسعار العملات اليوم

كل الخيارات متاحة.. الاتحاد السكندري يكشف تطورات انتقال مروان عطية لصفوف الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هاني البحيري؟.. تفاصيل إطلالة رنا رئيس في حفل خطوبتها

استقرار أسعار الفراخ والبيض اليوم

ابنة عصام الحضري بإطلالة مميزة في عقد قرانها

احترس منها .. 8 أشياء تدمر الخصوبة عند الرجال

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ