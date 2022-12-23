دياب مع صابرين النجيلي في حفل رأس السنة

يستعد الفنان دياب لإحياء حفل ليلة رأس السنة داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بمشاركة المطربة صابرين النجيلي.



الحفل يضم كلا من المطرب دياب والمطربة صابرين النجيلى وكارولينا بالإضافة إلى الراقصة الاستعراضية ديانا والدي جي نادر صادق.



ويقدم دياب خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدة ياتي ياتي وهي الأغنية التى طرحها مؤخرا على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت ما يقرب من مليون مشاهدة.





تكريم دياب فى الدير جيست

وكان دياب قد تكريمه مؤخرا فى حفل الدير جيست عن دوره في مسلسل المتهمة، والذى قدمه خارج موسم رمضان وحقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.





تفاصيل مسلسل المتهمة

مسلسل "المتهمة "مكون من 10 حلقات، وبطولة درة زروق، دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، عاطف عمار محمود غريب، ريم عبد الحليم ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي. تأليف وإخراج تامر نادي.

وتدور أحداثه في اطار تشويقي غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.