توقع قدوم الخير.. محمد شريف يوجه رسالة لـ جمهوره| شاهد

وجه محمد شريف لاعب النادي الأهلي، رسالة لجمهوره ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب محمد شريف “ ثق فى الله ولطفه ثقة عمياء ، وتفاءل بكل ماهو قادم ، وتوقع قدوم الخير ، وسياتى اليك حتما ”.

و تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمتابعه مباراة الفريق أمام سموحه في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة الأهلي وسموحة

وتقام مباراة الأهلي وسموحه يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وتذاع مباراة الأهلي وسموحه عبر قنوات اون تايم سبورت المصرية وسط تحليل مجموعه من نجوم الكرة المصرية .