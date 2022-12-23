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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

283 سفينة تصل موانئ بورسعيد و5,3 مليون طن حمولة متداولة خلال نوفمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سجلت موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية حركة تداول للسفن خلال شهر نوفمبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 3,682,798 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 334,463 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 218 سفينة متنوعة خلال الشهر.

هذا واستقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية  عدد 42 سفينة حاويات بطاقة محققة 326,881 طن وعدد حاويات 36,257 حاوية مكافئة. 

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد 6 سفن  بضائع عامة، وعدد 6 سفن صب سائل، وسفينة تحولت ساحلي ، و سفينة ملح و7 سفن سياحية ،فضلاً عن استقبال عدد 33 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته، واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال نوفمبر الماضي عدد 106 سفينة حاويات و6 سفن كلينكر و5 سفينة ملح وسفينة أسمنت بطاقة محققة 3,338,317 طن وعدد حاويات 298,206 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 4 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 17,600 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش حالياً.

وبالنسبة لميناء السخنة فقد شهد حركة تداول بضائع عامة بلغت 382.29 طن وحركة تداول بضائع صب جاف بحمولة 359348.92 طن وصب سائل بإجمالي 317553.05 طن وحجم تداول الحاويات   567813 طن لتبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال نوفمبر 1245097.25 طن بإجمالي عدد سفن 38 سفينة، أما ميناء الأدبية فقد بلغ إجمالي الحمولة المتداولة 457151.76 طن، كما بلغ معدل تداول الحاويات 8222 حاوية مكافئة بإجمالي عدد سفن وصل إلى 27 سفينة.

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هذا وتعمل الهيئة الاقتصادية دائماً على تطوير الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة وجذب الخطوط الملاحية العالمية مما يعظم من الإيرادات وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها.

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