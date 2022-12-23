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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث التموين بالقاهرة تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري

صدى البلد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية ، فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه العديد من الحملات التموينية والتى أسفرت جهودها عن ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية – كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) لإدارته المخزن بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية ( أرز - سكر - مكرونة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .

وعُثر بداخل المخزن على (1,500 طن أرز - طن سكر - طن مكرونة بإجمالى عدد 3,500 طن مواد غذائية).

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (مسئول عن محطة وقود - الكائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى) لقيامه بالتصرف فى كميات كبيرة من البنزين من محطة الوقود محل عمله وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتبين وجود عجز فى كميات كبيرة من المواد البترولية أمكن حصرها كالتالى (1372 لتر بنزين).

وبمواجهته إعترف بإستيلائه على المضبوطات من محطة الوقود محل عمله بقصد التصرف فيها للبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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