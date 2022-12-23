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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قافلة الخير.. الداخلية توزع المساعدات على المواطنين| صور

توزيع المساعدات
توزيع المساعدات

واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية فعاليات مبادرة (كلنا واحد – قافلة الخير) حيث تم خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

   

   

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وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد مواد غذائية كلنا واحد المسئولية المجتمعية مديريات الامن قافلة الخير

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