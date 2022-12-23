قافلة الخير.. الداخلية توزع المساعدات على المواطنين| صور

واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية فعاليات مبادرة (كلنا واحد – قافلة الخير) حيث تم خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

74284744-E0CF-45DE-AFB9-FAF11E9D37FB

95950099-8ABD-430D-89CF-18E81FA11E1B

5DFE83E6-D896-47E3-A470-51EC236BAB2E