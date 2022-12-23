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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصور الأولى من حادث انقلاب مينى باص بالدقهلية وإصابة 16 شخصا

صورة من الحادث
صورة من الحادث

اعلن مصدر طبى بالدقهلية ان  الإصابات التي لحقت ب16 شخصا اثر انقلاب سيارة مينى باص عيارة عن كدمات وكسور وارتجاج وان حالتين تم علاجهما وسيخرجان اليوم.

 

وكان 16 شخصًا قد تعرضوا لإصابات اثر انقلاب سيارة ميني باص يستقلوه بطريق (جمصة - المنصورة) أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس جراء السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية وتم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج وفتح الطريق أمام حركة المرور.

 


كانت مديرية أمن الدقهلية، قد تلقت إخطارًا من  إدارة تأمين الطرق والمنافذ من شرطة النجدة يفيد ببلاغ بانقلاب ميني باص يقل عدد من الأشخاص امام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس.

 


انتقل ضباط  مباحث مركز شرطة بلقاس و8سيارات اسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميني باص واصابة 16 شخص نتيجة السرعة الزائدة مع سقوط أمطار خفيفة ادت الي انقلاب الميني باص.

 


تم نقل المصابين الى مستشفي بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم وفتح حركة المرور امام السيارات الماره.

 


تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة .

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الدقهلية مركز بلقاس المنصورة مديرية أمن الدقهلية امن الدقهلية مديرية أمن إدارة تأمين الطرق والمنافذ نقلاب سيارة ميني باص

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