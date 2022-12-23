الصور الأولى من حادث انقلاب مينى باص بالدقهلية وإصابة 16 شخصا

اعلن مصدر طبى بالدقهلية ان الإصابات التي لحقت ب16 شخصا اثر انقلاب سيارة مينى باص عيارة عن كدمات وكسور وارتجاج وان حالتين تم علاجهما وسيخرجان اليوم.

وكان 16 شخصًا قد تعرضوا لإصابات اثر انقلاب سيارة ميني باص يستقلوه بطريق (جمصة - المنصورة) أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس جراء السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية وتم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج وفتح الطريق أمام حركة المرور.



كانت مديرية أمن الدقهلية، قد تلقت إخطارًا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ من شرطة النجدة يفيد ببلاغ بانقلاب ميني باص يقل عدد من الأشخاص امام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس.



انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس و8سيارات اسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميني باص واصابة 16 شخص نتيجة السرعة الزائدة مع سقوط أمطار خفيفة ادت الي انقلاب الميني باص.



تم نقل المصابين الى مستشفي بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم وفتح حركة المرور امام السيارات الماره.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة .

IMG-20221223-WA0012

IMG-20221223-WA0010

IMG-20221223-WA0011

IMG-20221223-WA0009