بروتوكول تعاون بين القوى العاملة ومطرانية بني سويف لتدريب الشباب

أجرى محمد طلعت مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف، زيارة لمطرانية بنى سويف، فى إطار حرص القوى العاملة على المشاركة المجتمعية في مختلف المجالات الثقافية والدينية، وتأكيد روح المحبة والإخاء التي تجمع المسلمين والأقباط فى جميع الأعياد والمناسبات الدينية.

وأشار "طلعت" إلى أن مصر هى مهد الحضارات والأديان وتظل عصية على التفتيت والتقسيم مهما كانت شدة المؤامرات عليها.

وقدم مدير المديرية التهانى للقمص أرميا الذي كان في استقباله، بمناسبة اقتراب أعياد الأخوة المسيحيين، ومنها عيد الميلاد المجيد 7 يناير، وعيد الختان، وعيد الغطاس، حيث كان في استقباله القمص أرميا، الذي رحب بهذه الزيارة، وتقديم الترحيب علي حفاوة الاستقبال، وذلك بحضور هانى سعد مدير العلاقات العامة والإعلام، ومريم مجدى إدارة بحوث العمالة والتدريب.

وفى إطار الاهتمام بالشباب وتدريبهم وحصولهم على خبرات تفيدهم فى بيئة العمل، اتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون مشترك في مختلف المجالات سواء الدورات التدريبية أو ندوات التوعية التى تقدمها القوى العاملة سواء بمجال المرأة أو بمجال السلامة والصحة المهنية.

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