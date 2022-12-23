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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنمية الصناعية: إصدار 5500 رخصة تشغيل في 3 أشهر فقط

رئيس هيئة التنمية
رئيس هيئة التنمية الصناعية

أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في أداء الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تمكنت الهيئة من إصدار رخص تشغيل بلغت 5500 رخصة بنظام الإخطار و96 رخصة بنظام المسبق، وهي أرقام غير مسبوقة وفي وقت زمني قليل للغاية.

 

جاء ذلك خلال تفقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية عدداً من المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، بمشاركة وحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وعدد من قيادات التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة.

 

والتقى رئيس هيئة التنمية الصناعية بالمستثمرين وأصحاب المصانع بالمحافظة لحل المشكلات التي تواجههم واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل على المستثمرين الصناعيين في المحافظة.

 

واستجاب المهندس محمد عبد الكريم إلى مطالب المستثمرين في المنطقة الصناعية والمجمع الصناعي بغرب جرجا والمنطقة الصناعية بحى الكوثر والمنطقة الصناعية بالأحايوة، معلناً أنه سيتم تطوير فرع الهيئة بالمحافظة لتقديم الخدمات المتكاملة ورفع الإمكانيات الفنية لهذا الفرع وربطه بالمقر الرئيسي للهيئة، وذلك بهدف اقتصار الوقت والجهد عن المستثمرين في إطار سياسية المكينة التي تقوم عليها الهيئة حالياً.

 

توصيل الخدمات لغرب جرجا في أسرع وقت

وأعلن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن البدء في أقرب وقت في رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين وحل المشكلات المتعلقة بتوصيل الخدمات لمنطقة غرب جرجا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وانهاء أعمال الشبكات بالمنطقة نهاية يناير 2023.

 

وقال "عبد الكريم" ، إن الهيئة تسعى جاهدة للتواصل مع المستثمرين في كافة المناطق الصناعية للتعرف على التحديات التي تواجههم على أرض الواقع والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للارتقاء بمعدلات التنمية الصناعية بصعيد مصر، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب في ظل توافر العديد من مقومات الاستثمار لإقامة العديد من الصناعات بالصعيد تزامناً مع المزايا التنافسية المتوافرة والتي تتيحها الدولة بمحافظات الوجه القبلي.

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ووجه المهندس محمد عبدالكريم بسرعة الإنتهاء من أعمال الشبكات التى تعيق حركة الناقلات في مدة أقصاها يناير 2023 بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والتى أظهرت روح التعاون والمرونة و تضافرت كافة الجهود من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج في سوهاج.

 

وقال رئيس الهيئة، إن الهيئة تحرص على تحقيق مزيد من التواصل مع المستثمرين الفترة المقبلة من خلال الزيارات الميدانية بجانب تطوير خدمات التواصل والتي منها منظومة خدمة العملاء والخط الساخن بالهيئة والتي تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوي وتقديم الدعم والمساعدة، فضلاً عن استكمال منظومة ميكنة الخدمات لتيسير الإجراءات على المستثمرين.

التنمية الصناعية رخص تشغيل المناطق الصناعية المستثمرين سوهاج

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