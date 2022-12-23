خطيب الأوقاف: الصحابة كانوا يحاسبون أنفسهم ويخشون على إيمانهم

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الصحابة كانوا يحاسبون أنفسهم ويخشون على إيمانهم.

وأضاف عبد الحليم، في خطبة الجمعة، مسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، وموضوعها : "محاسبة النفس.. ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها"، أن سيدنا عمر بن الخطاب قال عن محاسبة النفس (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر).

كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه: "أن رجلا من الأنصار سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "أي الناس أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا..أولئك الأكياس".

وأكد أن العاقل من يتزود لحاله ومآله، فقال الله تعالى : ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) ويقول النبي (ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة".