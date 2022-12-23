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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء كوريا الجنوبية يدعو إلى تعزيز التعاون مع رومانيا

رئيس الوزراء الكوري
رئيس الوزراء الكوري الجنوبي

دعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو، اليوم الجمعة، إلى تعزيز التعاون مع رومانيا في مختلف المجالات مثل السيارات الكهربائية والصناعات الرقمية.


جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة للأعمال بين البلدين في العاصمة سول بمشاركة رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا، ورئيس مجلس النواب الروماني مارسيل سيولاكو، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من كلا البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
وأشار إلى وجود إمكانيات "غير محدودة" للتعاون في مشاريع البنية التحتية برومانيا، منوها بأن بلاده لديها نفس المفاعلات النووية مثل محطات الطاقة النووية العاملة في رومانيا، ولذلك فيمكن للبلدين أن يكونا شركاء تعاون واسع.

 


وقال "سون جيه-إيل"، الرئيس التنفيذي لشركة "هانهوا" للصناعات الفضائية، والذي يرأس لجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين، إن رومانيا هي نقطة استراتيجية جغرافية تربط بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى إن التعاون في الآونة الأخيرة توسع إلى الأسلحة والطاقة النووية وتكنولوجيا المعلومات وقطاعات أخرى.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية رئيس الوزراء الكوري الجنوبي سيولاكو

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