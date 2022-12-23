بالبطاقة والتقسيط المريح.. الحق احجز شقة الزوجية من الإسكان.. متاح 1284 وحدة

بدأ يوم الأحد الماضي، 18 ديسمبر، حجز شقق مشروع عواصم المحافظات "دارة"، والتي أعلن عنها صندوق التنمية الحضرية، حيث تطرح شقق المشروع في 9 محافظات، ويستمر الحجز حتى 12 يناير 2023، ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مشروع شقق عواصم المحافظات والتسهيلات التي تتعلق بالتقديم على شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات "دارة".

شقق عواصم المحافظات

مشروع دارة.. شقق تطوير عواصم المحافظات

وتتاح شقق دارة، والتابعة لمشروع تطوير عواصم المحافظات ببطاقة الرقم القومي، ويتم التسجيل عبر موقع بنك التعمير والإسكان، وذلك بعد الاطلاع على كراسة شروط الحجر والمتاحة على الموقع حاليا، بعدما تم طرح كراسة شروط مشروع شقق تطوير عواصم المحافظات الأحد الماضي.

1284 وحدة بمشروع تطوير عواصم المحافظات

كان الحجز قد بدأ يوم الأحد الماضي، الموافق 18 ديسمبر، عبر موقع بنك التعمير والإسكان، ويستمر حتى الخميس الموافق 12 يناير 2023، فيما يتضمن الإعلان الجديد لمشروع تطوير عواصم المحافظات 1284 وحدة سكنية داخل 28 عمارة ضمن المرحلة الأولى لمشروع داره في 9 محافظات، موزعة كالتالي:

88 وحدة بمنطقة أرض الراهب بمدينة شبين الكوم بالمنوفية.

60 وحدة بشارع الجيش بمدينة المنصورة بالدقهلية.

360 وحدة بمنطقة تقسيم السلام بمدينة قنا في محافظة قنا.

72 وحدة بشارع الجلاء بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج.

96 وحدة غرب مدينة المنيا محافظة المنيا.

160 وحدة بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم.

192 وحدة بالمنطقة الثانية بحي عتاقة بمدينة السويس بمحافظة السويس.

176 وحدة بمنطقة جنوب الجامعة بمدينة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ.

80 وحدة بجنوب مدينة رأس البر في دمياط.

شقق عواصم المحافظات

حجز شقق عواصم المحافظات

ويمكن حجز شقق شقق تطوير عواصم المحافظات، والاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها وإتمام خطوات الحجز، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمساحات الوحدات السكنية وأسعارها وأرقام العمارات، من هنا https://hdb-reservation.com/.

أسعار شقق عواصم المحافظات

وفيما يتعلق بأسعار شقق تطوير عواصم المحافظات، تحدد كراسة الشروط الأسعار وفقا للمساحات والمحافظات وكل التفاصيل.

شقق عواصم المحافظات

نظام تقسيط شقق تطوير عواصم المحافظات

وحدد صندوق التنمية الحضارية 3 أنظمة مختلفة للتقسيط على 3 أو 5 أو سنوات، حيث يلتزم المواطن في في البداية بسداد مبلغ جدية الحجز، وبعدها يسدد 15% من ثمن الوحدة، وفي خلال سنة من إتمام الحجز يسدد 10% من ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية.

وفي بعض المشروعات، سيسدد المستفيد دفعة استلام تبدأ من 10%، وتكون النسبة من 10% لـ 20% في مشروعات أخرى، وهو ما توضحه بالتفاصيل كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة.

وقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة، إن مصر بها أكثر من 236 مدينة على مستوى الجمهورية، وهذه المدن يتم دعها في إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات بأكثر من 318 مليار جنيه، وسوف ينتهي المشروع بنهاية 2030، لأن مساحات هذه المدن كبيرة، حوالي أكثر من 152 ألف فدان غير مخطط، من إجمالي 417 ألف فدان من قيمة المساحة العمرانية الموجودة في مصر.

الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري

وأضاف حسان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"أن المدن القديمة أصبحت غير قادرة على استيعاب، كثافات سكانية أكثر من الموجودة، خاصة لأن الزيادة السكانية حوالي 2 مليون و600 ألف، أثرت على البنية التحتية الخاصة بالمدن، وعواصم المحافظات، وبالتالي هذه البنية التحتية تحتاج إلى تطوير وتغيير شبكات الصرف وغيرها.

إعادة المدن القديمة لرونقها

وأوضح حسان، أن مشروع تطوير عواصم المحافظات، يأتي بالتزامن بناء المجتمعات العمرانية، حيث كنا في السابق لدينا 22 مدينة تابعين للمجتمعات العمرانية، وأصبحوا 52 مدينة، هذا بالإضافة إلى 236 مدينة تابعين للإدارات المحلية والتابعين لمشروع تطوير عواصم المحافظات.

وأوضح أن التطوير يفيد في تقليل الكثافات السكانية، بجانب إصلاح البنى التحتية المتهالكة، وإعادة المدن القديمة إلى رونقها مثل الفسطاط والقاهرة التاريخية، عبر إزالة العشوائيات منها.