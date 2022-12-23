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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يطلق مبادرة جديدة لدعم لبنان

ماكرون يطلق مبادرة
ماكرون يطلق مبادرة جديدة لدعم لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيطلق مبادرات في الأسابيع المقبلة لدعم لبنان، ونفى أن تكون المبادرة في شكل مؤتمر دولي لدعم لبنان الغارق في أزمات سياسية واقتصادية لا حصر لها.

وجاء كلام ماكرون، في حديث أدلى به لبعض الصحف الفرنسية على متن طائرة الرئاسة الفرنسية التي نقلته من عمان إلى باريس، بعد اختتام مشاركته في قمة "بغداد 2 للتعاون والشراكة"، الذي استضافته الأردن.

وأضاف ماكرون: "سنعمل على مشاريع ملموسة فقد تطرقت مع العاهل الأردني إلى مشروع في قطاع الكهرباء للبنان".

وأردف: “ما يهمني هو اللبنانيين واللبنانيات لأن الطبقة السياسية التي تعيش على حساب البلد ليس لها الشجاعة للتغيير”.

وأعرب عن استيائه من تصرف هذه الطبقة وعن شكوكه بطاقة الشعب اللبناني لدفعها لتغيير، ويريد المساهمة في إيجاد حل سياسي بديل عبر إقامة مشاريع ملموسة وبنفس الوقت عدم التساهل مع الطبقة السياسية.

وتابع "أن لبنان تحتاج لرئيس وحكومة نزيهة، وأنه يريد مساعدة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي يبذل قصار جهده".

ورد على سؤال حول ما إذا كان يؤيد قائد الجيش للرئاسة في لبنان، ولكن كان رده أن فرنسا لن تصرح بأي أسماء فسبق وأن حاول التدخل كثيراً وفشلت تلك المحاولات.

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