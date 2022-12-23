ضبط 26 توكتوك و6 تروسيكلات في المنتزة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإستمرار حملات التصدى للتكاتك ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

شن حى المنتزة ثان برئاسة هدى ابو كليلة حملة مكبرة لإعادة الإنضباط ومنع سير التكاتك بالشوارع والمناطق الرئيسية شملت ش جمال عبد الناصر، ش ملك حفني، ش المستشارين، المندرة بحري ، ش ٢٥ و١٦ طوسون، وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٦ توكتوك و٦ تروسيكل.

وأكد محافظ الاسكندرية، ضرورة متابعة حالة الشارع السكندرى بشكل دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.