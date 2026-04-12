برلمانية: دعم الفلاح يسهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية تعكس رؤية استراتيجية شاملة لحماية الأمن الغذائي المصري، وضمان استقرار الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضحت “العسيلي”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الحفاظ على مخزون آمن لفترات كافية يمثل صمام أمان حقيقي للاقتصاد الوطني.

دعم الفلاح المصري ورفع سعر توريد القمح

وقالت إن دعم الفلاح المصري ورفع سعر توريد القمح خطوة مهمة لتشجيع الإنتاج المحلي، وتقليل الفجوة الاستيرادية، مؤكدة أن ذلك يسهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة استمرار الرقابة المشددة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومتي الإنتاج والتوزيع لضمان الكفاءة والعدالة.

وأضافت النائبة نجلاء العسيلي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي يمثلان ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام يحقق تطلعات المواطنين.