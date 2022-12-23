يقفز الحواجز.. أحمد السقا يستعرض مهارته في ركوب الخيل

استعرض الفنان أحمد السقا، مهارته في ركوب الخيل وتخطي الحواجز المتعددة في السباقات، ونشر صور عبر صفحته الشخصية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر أحمد السقا وهو يعتلى حصانه ويقوم بقفز أحد الحواجز بطريقة إحترافية، ويشيد بلياقة حصانه بعد القفزة قائلا: "أفضل مدرب علي الإطلاق ما شاء الله".



يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، بطولة منى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، ويسرا اللوزى وريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.



فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.