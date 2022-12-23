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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

90 يوما .. الإصابة تبعد ثنائي ليفربول عن المشاركة محليا وقاريا

فريق ليفربول
فريق ليفربول

حقق محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب رقما قياسيا جديدا على الرغم من هزيمة الفريق أمام مانشستر سيتي في إطار منافسات كأس الرابطة الانجليزية. 

وأصبح محمد صلاح  أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 3 مواجهات متتالية ضد مانشستر سيتي بنفس الموسم.

وتأهل فريق مانشستر سيتي لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مانشستر سيتي تقدم بهدف أول عن طريق ايرلينج هالاند في الدقيقة العاشرة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيفن دي بروين من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 20 أدرك البرتغالي فابيو كارفايو التعادل لفريق ليفربول وسجل الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 47 بتسديدة يسارية رائعة.

ورد محمد صلاح بهدف التعادل في الدقيقة 48 من متابعة لتمريرة داروين نونيز واستطاع ناثان اكي تسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 57 ليقود فريقه للدور المقبل.

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ليفربول يعاني 

ويفتقد فريق ليفربول الإنجليزي مجهودات الكولومبي لويس دياز حتى شهر مارس القادم وذلك بعدما تعرض لإصابة جديدة خلال معسكر الريدز الذي أقيم مؤخرا في دبي، الأمر الذي استدعى عودته لإنجلترا مرة أخرى، من أجل تحديد شدة الإصابة، والتي عادت من جديد إليه فور تواجده في تدريبات الريدز بمعسكر دبي.

كما يغيب عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا حتى شهر فبراير المقبل إثر تعرض اللاعب لإصابة قوية في شهر أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع الريدز أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حرمته من التواجد رفقة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022، رغم كونه أحد أبرز العناصر في كتيبة رفاق رونالدو.

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أرقام قياسية لـ صلاح

نجح محمد صلاح  نجم ليفربول في تحقيق رقمين قياسيين نادران بتسجيله في شباك مانشستر سيتي خلال مباراة كأس الرابطة الإنجليزية.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ  ليفربول يسجل في مرمى مانشستر سيتي في 3 بطولات مختلفة بموسم واحد.

وسجل  صلاح هدفا في مباراة الدرع الخيرية بداية الموسم، وكرر الأمر في مباراة الدور الأول من الدوري.

بشكل عام يلعب صلاح مباراته رقم 17 ضد مانشستر سيتي، ونجح في التسجيل 10 مرات.

بذلك أصبح صلاح أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر ضد فريق مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

وهذا هو الهدف رقم رقم 15 لمحمد صلاح هذا الموسم، وذلك في 22 مباراة بكل المسابقات.

عقب لقاء الخميس، سيلعب  ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري يوم الاثنين، ويحل سيتي ضيفا على ليدز يونايتد يوم الأربعاء.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

بينما يتصدر أرسنال المسابقة برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه  مانشستر سيتي.

 

 

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