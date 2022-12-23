طارق نصير: حماة الوطن يساند الدولة فى إجراءات الحفاظ على حياة المواطن

شارك النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي في جلسه حوار وطنى الذي إقامته اليوم امانة حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية لمناقشة دعوه الرئيس السيسي إلى "حوار وطني" لطرح افكار واقتراحات جديدة حول الجمهورية الجديدة والقضايا المهمه التي تتعلق بالمواطن المصري وذلك بحضورالدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنه الصحة بالحوار الوطني والدكتور احمد يوسف امين امانه حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية والمهندس كريم أمام امين شباب الجمهورية ونقابات الاطباء الصيادلة والتمريض والعلاج الطبيعي بالقليوبية.



قال اللواء طارق نصير منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار بيت العيلة المصرية رمضان الماضي لعقد حوار وطنى يشارك فية كل التيارات الوطنية و حزب حماة الوطن اتخذ العديد من الاجراءات العاجلة على مستوى أمانات الجمهورية

واضاف نصير ان حماة الوطن اعد ملف " الحوار الوطنى" بثلاث محاور رئيسية وهي الملف السياسى والاقتصادى والمجتمعى.

واكد نصير، علي انه قام بتوجيه الامانات النوعية بالمركزية والامانات الفرعية بالمحافظات ونواب الحزب بالغرفتين لتجميع كافة الافكار والمطالب من المواطن لرفعها بعد دراستها الى الامانة العامة للحوار الوطنى عن طريق المقررين المتخصصين فى كافة اللجان المختصة.



وأشار وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، الى ان الحزب يساند الدولة والمواطن فى الرعاية الصحية من خلال اطلاق القوافل الطبية فى كافة التخصصات الى معظم محافظات الجمهورية بامانات ّالمحافظة.



وأوضح ، هناك رعاية كاملة للعديد من الحالات الانسانية يتحمل نفقاتها الحزب بالكامل ولايتم الإعلام الا القليل منها لعدم التسبب فى الاحرج لهذه الحالات.

وأضاف، اقرب حالة قام بها الحزب مؤخرا هى عملية زراعة رئة لاحد المرضى خارج مصر فى دولة الهند



ووجه اللواء طارق نصير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته اقامة حوار وطنى لتدشين مرحله جديدة في المسار السياسي للدوله المصريه لاستعادة الصف ووحدة كل القوى خلف القيادة السياسية.