عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق نصير: حماة الوطن يساند الدولة فى إجراءات الحفاظ على حياة المواطن

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن

شارك النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي في جلسه حوار وطنى الذي إقامته اليوم امانة حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية لمناقشة دعوه الرئيس السيسي إلى  "حوار وطني" لطرح افكار واقتراحات جديدة حول الجمهورية الجديدة والقضايا المهمه التي تتعلق بالمواطن المصري وذلك بحضورالدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنه الصحة بالحوار الوطني والدكتور احمد يوسف امين امانه حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية والمهندس كريم أمام امين شباب الجمهورية ونقابات الاطباء الصيادلة والتمريض والعلاج الطبيعي بالقليوبية.


قال اللواء طارق نصير منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في  إفطار بيت العيلة المصرية  رمضان الماضي لعقد حوار وطنى يشارك فية كل التيارات الوطنية و حزب حماة الوطن اتخذ العديد من الاجراءات العاجلة على مستوى أمانات الجمهورية

 

واضاف نصير ان حماة الوطن اعد ملف " الحوار الوطنى" بثلاث محاور رئيسية وهي الملف السياسى والاقتصادى والمجتمعى.

 

واكد  نصير، علي انه قام بتوجيه الامانات النوعية بالمركزية والامانات الفرعية بالمحافظات ونواب الحزب بالغرفتين لتجميع كافة الافكار والمطالب من المواطن لرفعها بعد دراستها الى الامانة العامة للحوار الوطنى عن طريق المقررين المتخصصين فى كافة اللجان المختصة.


وأشار وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، الى ان الحزب يساند الدولة والمواطن فى الرعاية الصحية من خلال اطلاق القوافل الطبية فى كافة التخصصات الى معظم محافظات الجمهورية بامانات ّالمحافظة.


وأوضح ، هناك رعاية كاملة للعديد من الحالات الانسانية يتحمل نفقاتها الحزب بالكامل ولايتم الإعلام الا القليل منها لعدم التسبب فى الاحرج لهذه الحالات.

وأضاف، اقرب حالة  قام بها الحزب مؤخرا هى عملية زراعة رئة  لاحد المرضى خارج مصر فى دولة الهند


ووجه اللواء طارق نصير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته اقامة حوار وطنى لتدشين مرحله جديدة في المسار السياسي للدوله المصريه لاستعادة الصف ووحدة كل القوى خلف القيادة السياسية.

حماه الوطن مجلس الشيوخ الأمن القومي الأطباء التمريض حوار وطني الرئيس السيسي محافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

إغلاق تام وغرامة | عقوبة فورية لإزعاج السكان في قانون المحال العامة

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

رسالة خاصة من شوبير لأكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

ترشيحاتنا

من 11 دور .. سقوط طفل في فناء مدرسة بالدقهلية ومصرعه

أول تعليق من ماكرون على مقتل 3 أكراد في باريس

سحب وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليومين المقبلين

مرتضى منصور لـ ممدوح عباس: نشكركم على حسن تعاونكم معنا.. مستند

فلوس الدولة راحت لها .. رسالة مهمة من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

10 محاذير.. نداء هام من السلطات السعودية بسبب الأمطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. سر غير متوقع وراء أناقة سهر الصايغ

نشرة المرأة و الصحة| إطلالة ابنة الحضري في عقد قرانها.. هاني الناظر يحذر من عادات فصل الشتاء

مش أول مرة.. 10 إطلالات وضعت نادية الجندي في مأزق

عقدت قرانها أمس ..10 صور أثارت الجدل لـ ابنة عصام الحضري.. شاهد

فيديو

في أسبوع واحد.. تعرف على أشهر حالات طلاق وخطوبات الوسط الفني/فيديوجراف

مفاجأة صادمة عن مصير المتهم في قضية بورسعيد .. فيديو

انخفاض أسعار السلع والدولار .. ماذا يحدث بعد رفع الفائدة؟

معجزة.. قصة نجاة طفل تاه في محمية افريقية مليئة بالحيوانات المفترسة/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ