أشرف رشاد ناعيًا سيد موسى : كلمات الحزن لا تكفي رثاء ابني الكريم

نعى المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الصحفي سيد موسي عضو هيئة مكتب الأمين العام، والذي لقى مصرعه إثر حادث سير أليم، اليوم الجمعة.

وقال "رشاد"، "والله إن جميع كلمات الحزن لا تكفي لوصف حجم الأسى، ولا يمكن بأي حال أن تكفيني لرثاء ابني الكريم".

وتابع: "أودع نفسًا زكية انتقاها رب العزة لتكون بجواره.. فاللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.".

واختتم: "اللهم صبّرنا على مصيبتنا أنزل علينا فضلك وكرمك.. ولا نملك إلا التسليم والرضا بقضاء الله وقدره".