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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تحذر من عاصفة ثلجية تاريخية تضرب أنحاء البلاد

عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية

حذرت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة، مواطنيها من حدوث عاصفة ثلجية نادرة الحدوث، وتوقعت السلطات أن العاصفة قد تتسبب في إلغاء الرحلات الجوية، وقطع بعض الطرقات السريعة.

وجاء في بيان نشرته الأرصاد الأمريكية أن درجات الحرارة إنخفضت حتي وصلت إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر، في عدة مناطق.

عاصفة ثلجية

وأضافت الأرصاد:"التحذير من مخاطر الطقس الشتوي لا يزال قائماً من الحدود الكندية وصولاً إلى ريو غراندي في الجنوب، الحدودي مع المكسيك، وساحل الخليج ووسط شبه جزيرة فلوريدا، وتمتد من شمال غرب المحيط الهادئ إلى الساحل الشرقي".

وأصدرت السلطات إرشادات وتحذيرات من عاصفة شتوية إلي 72% من سكان الولايات المتحدة، وفق الأرصاد الجوية الوطنية.

 

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