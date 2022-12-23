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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تخصص أجانب .. تفاصيل محاكمة السائق المتحرش بالزمالك

التحرش
التحرش

تنظر غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سائق في اتهامه بهتك عرض والتحرش بمسئولة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والتحرش بمدربة رقص إيطالية.

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وأحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهم بهتك عرض والتحرش بمسئولة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والتحرش بمدربة رقص إيطالية إلي المحاكمة الجنائية العاجلة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة في القضية التي حملت الرقم 7400 لسنة 2022 جنايات قسم قصر النيل، وقيدت تحت رقم 730 لسنة 2022 كلي وسط القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.

واتهمت النيابة المتهم بتهمة هتك عرض المجني عليها  بالقوة، فصاحت فيه وهمت بالفرار لولا أن لحقها فاطبق عليها وهتك عرضها مرة اخري فصرخت مجلجلة ففر هاربا مستترا.

المجني عليها تقدم مذكرة تثبت التهمة

وقدمت المجني عليها  وهي تعمل بمفوضية الاتحاد الأوروبي مذكرة ، أثبتت بها انها أثناء تنزهها سائرة بشارع الجبلاية بوسط القاهرة بمنطقة الزمالك ، أسفل كوبري أكتوبر فوجئت بشخص خلفها غاقلها ثم مرر يده على جسدها فهلعت واستدارت وهددته بإبلاغ الشرطة فأدبر عنها وسعت حثيثة إلى الفرار مستنجدة بحانوت لبيع الزهور فعاد إليها ممسكا وقابضا علي مواطن عفتها فصرخت ،ففر هاربا  داخل الأزقة فقصدت قسم الشرطة مبلغة حيث عرض عليها صورا فتعرفت علي المتهم من بينهم.

تحرش المتهم بمدربة رقص إيطالية

كما قام المتهم بدائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة  هتك عرض المجني عليها  بالقوة ، بأن أنسل خلفها فغافلها ثم مرر يده بين فخذيها متحسسا مواطن عفتها هاتكا عرضها، فصاحت فيه قارعة فأدبر عنها وهمت بالفرار لولا أن لحقها فاطبق عليها وقبض بيده علي مواطن عفتها هاتكاً عرضها مرة أخري فصرخت مجلجلة ففر هاربا مستترا.  

كما هتك عرض المجني عليها  الثانية بالقوة ،بان إنسل من خلفها  وهي صاعدة درج مؤديا الي كوبري اكتوبر فباغتها مررآ يده أسفل ثوب قصير ارتدته فقبض عليها براحته  ، فانذعرت والتفتت اليه فأدبر راكضاً ، فطاردته صارخة مستجيرة فانضم بعض المارة للملاحقة حتي ضبطوه .

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