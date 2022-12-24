عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكي: وفاة صديقة عبلة كامل دخلها في حالة حزن وأبعدها عن عالم الفن

الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن قرار ابتعاد النجمة الكبيرة عبلة كامل عن الفن قرارها الشخصي، قائلا: "حاولنا نكلمها كتير وهي اللي قررت وردها الدائم اللي فيه الخير يقدمه ربنا، وأنا على تواصل معها كبيرة واحنا أصدقاء جدا".

وأشار الفنان اشرف زكي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، إلى أنهم كانوا ينوون تكريمها في مهرجان الدراما بعد الضغط عليها ولكنها قالت أنها غير مؤهلة حاليا، مضيفا: "عبلة كامل قالتي لي يا اشرف خليني في دورات جاية وأنا مش مؤهلة دلوقتي واحترمنا ده، ولكن هي كويسة جدا".

وكشف الفنان اشرف زكي، عن سبب حالة من الحزن تعيشها النجمة عبلة كاملة، قائلا: "أنا عرفت أن لها صديقة حميمة من خارج الوسط توفت وده مدخلها في حالة حزن"، كما تمنى عودة الفنانة سحر رامي، والنجم الكبير حسن يوسف ليعود ويتألق ويمتعنا.

عبلة كامل اشرف زكي حسن يوسف المهن التمثيلية الاعلاميه أسما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

رسالة خاصة من شوبير لأكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

إغلاق تام وغرامة | عقوبة فورية لإزعاج السكان في قانون المحال العامة

عيار 21 نزل 60 جنيه | تطور في أسعار الذهب بمصر اليوم

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

ترشيحاتنا

بايدن: رفع أسعار الفائدة مفيد لـ إقتصاد أمريكا لخفض التضخم

وجوده مكسب.. ناقد رياضي يكشف حقيقة انتقال رونالدو للنصر السعودي.. فيديو

برلمانية: المواطن يحصل على 8 جنيهات استثمار ثقافي في العام

الاتحاد السكندري يفجرها.. محمود علاء لا يرغب في العودة للزمالك

خلصت عليه بحجر.. اعترافات مثير للمتهم بقتل محاسب السلام

حكم تأخير غسل الجنابة وهل يأثم فاعله؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 فائدة.. كوب من مشروب سحري على الريق يحمي من أمراض خطيرة

بالترتر الأحمر.. هيفاء وهبي تثير الجدل خلال الاحتفال بالكريسماس

طريقة عمل الجبنة البيضاء زى المصانع .. بدون منفحة

ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول الحمام؟

فيديو

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

اختيار محمد أبو العينين عضوا في الهيئة الاستشارية العليا بمجلس القادة الأمريكي العربي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ