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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تيك توك تتجسس على صحفيين من الولايات المتحدة.. جوجل يعلن حالة طوارئ بسبب ChatGPT

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تشمل "فوربس و فاينانشال تايمز".. تيك توك تتجسس على صحفيين من الولايات المتحدة

اكتشفت شركة ByteDance المالكة لتطبيق الـ  تيك توك  TikTok من خلال إجراء تحقيقات داخلية أن عدد من الموظفين انتهكوا وتوصلوا لبيانات المستخدمين الخاصة بصحفيين أمريكيين اثنين على الأقل يستخدمون تيك توك مع عدد صغير" من دائرة الشخصيات المحيطة بهم".

 

ينهي مستقبلها.. جوجل تعلن حالة طوارئ بسبب ChatGPT

الارتفاع المفاجئ في شعبية ChatGPT إحدى أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي أدى إلى حالة من الذعر في  جوجل  Google وإعلان حالة الطوارئ لحماية مستقبلها. 

 

عكس سياسة "ميتا"... تويتر يعلن عن ميزة مجانية جديدة

أعلنت إدارة موقع التدوينات القصيرة  تويتر  Twitter أن عدد مرات المشاهدة لكل تغريدة أصبحت الآن متاحة لنظم تشغيل  iOS و أندرويد وأنه سيتم طرحها قريبًا لأجهزة سطح المكتب.

 

منها هاتف قابل للطي… اعرف كل منتجات "جوجل" الجديدة حتى عام 2025

بدأت شركة "جوجل" Google من خلال هواتف "بيكسل" أن تكتسب بعض الشعبية والقوة السوقية مؤخرا، وعلى الرغم من كونها  ما زالت بعيد عن المنافسة المباشرة مع  سامسونج  أو آيفون إلا أن سلسلة Pixel 6 أصبحت الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا من قبل العلامة التجارية.

 

قبل إطلاقه رسميا.. كل التفاصيل عن هاتف iQOO Neo7 Racing Edition

كشفت شركة "فيفو" الصينية وعلامتها التجارية الفرعية  iQOO  في أكتوبر الماضي عن هاتفها vivo iQOO Neo7 كما أزاحت الستار عن طراز SE في وقت سابق من هذا الشهر، والآن تعلن الشركة الأم أنها في طريقها للكشف رسميا عن متغير آخر وهو نسخة Racing Edition بتاريخ 29 ديسمبر الجاري في الصين الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي.

 

شحن 100% في 14 دقيقة … نوبيا تطلق Red Magic 8 Pro

تستعد شركة "نوبيا" لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Red Magic 8 Pro في 26 ديسمبر الجاري، وتشويقا لعملائها كشفت عن بعض تفاصيله وعن قدرات البطارية.

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