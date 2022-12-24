أخبار التكنولوجيا| تيك توك تتجسس على صحفيين من الولايات المتحدة.. جوجل يعلن حالة طوارئ بسبب ChatGPT

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اكتشفت شركة ByteDance المالكة لتطبيق الـ تيك توك TikTok من خلال إجراء تحقيقات داخلية أن عدد من الموظفين انتهكوا وتوصلوا لبيانات المستخدمين الخاصة بصحفيين أمريكيين اثنين على الأقل يستخدمون تيك توك مع عدد صغير" من دائرة الشخصيات المحيطة بهم".

الارتفاع المفاجئ في شعبية ChatGPT إحدى أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي أدى إلى حالة من الذعر في جوجل Google وإعلان حالة الطوارئ لحماية مستقبلها.

أعلنت إدارة موقع التدوينات القصيرة تويتر Twitter أن عدد مرات المشاهدة لكل تغريدة أصبحت الآن متاحة لنظم تشغيل iOS و أندرويد وأنه سيتم طرحها قريبًا لأجهزة سطح المكتب.

بدأت شركة "جوجل" Google من خلال هواتف "بيكسل" أن تكتسب بعض الشعبية والقوة السوقية مؤخرا، وعلى الرغم من كونها ما زالت بعيد عن المنافسة المباشرة مع سامسونج أو آيفون إلا أن سلسلة Pixel 6 أصبحت الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا من قبل العلامة التجارية.

كشفت شركة "فيفو" الصينية وعلامتها التجارية الفرعية iQOO في أكتوبر الماضي عن هاتفها vivo iQOO Neo7 كما أزاحت الستار عن طراز SE في وقت سابق من هذا الشهر، والآن تعلن الشركة الأم أنها في طريقها للكشف رسميا عن متغير آخر وهو نسخة Racing Edition بتاريخ 29 ديسمبر الجاري في الصين الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي.

تستعد شركة "نوبيا" لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Red Magic 8 Pro في 26 ديسمبر الجاري، وتشويقا لعملائها كشفت عن بعض تفاصيله وعن قدرات البطارية.