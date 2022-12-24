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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يفجرها.. محمود علاء لا يرغب في العودة للزمالك

صدى البلد

كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن حقيقة اقتراب رحيل مروان عطية للنادي الأهلي، واستعارة زياد طارق من المارد الأحمر في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سلامة في تصريحات: "فترة الإيقاف أثرت بالسلب على الاتحاد السكندري، لذلك تعرضنا لنتائج سيئة فور العودة".

إيقاف مستحقات اللاعبين..

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وتابع: "مباراة غزل المحلة، وفيوتشر، والأهلي، كان هناك سوء توفيق للغاية، خاصة مباراتنا أمام الأهلي التي تم ضياع ركلتين جزاء خلالها، وقررنا إيقاف مستحقات اللاعبين، وذلك من أجل عودة أداء الفريق مرة آخرى، وبالفعل نجحنا في الفوز أمام فاركو وسموحة، والفريق يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "نفتقد غدًا في مباراة سيراميكا كليوباترا لاعب الفريق مروان عطية بسبب الإيقاف، وأيضًا إصابة خالد الغندور، ولكن لدينا ثقة كبرى في باقي لاعبي الفريق المشاركين في اللقاء".

وانتقل بالحديث عن مروان عطية: "فكرة رحيل اللاعبين مطروحة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تفاوضات رسمية أو شفهية لأي لاعب سواء من الأهلي أو الزمالك".

وتطرق للحديث عن زياد طارق قائلًا: "حتى الآن لم يقدم الجهاز الفني أسماء اللاعبين التي يريدها في الشتاء، ولكن اللاعب في الصورة بالطبع ومعه محمد محمود الذي نسعى للتوقيع معه".

واختتم عن محمود علاء: "هولاعب كبير للغاية، تلقى دعم كبير من جماهير الاتحاد السكندري في مباراة فاركو، واللاعب نجح في تقديم أداء جيد خلال اللقاء، وتلقى فرصة للعودة للزمالك، ولكنه رفض وتمسك بالاستمرار داخل الفريق".

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