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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلم يتصدر وعمرو مصطفي يلاحقه في الأعلي مشاهدة على يوتيوب

عمرو مصطفي
عمرو مصطفي

دخل عدد من الفنانين قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بعد ان قاموا بطرح اغانيهم خلال الايام الماضية . 

وشهت القائمة منافسة بين ثلاثة أغاني تواجدوا فى قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، هم “قلب في الدفاتر ” لـ مسلم ، “ يا دايرة ” لـ عمرو مصطفي ، وأغنية قمر ومنور لـ رامي جمال . 

واحتلت أعنية قلب فى الدفاتر لـ مسلم  المركز الاول بين الثلاثة أغنيات ، حيث تخطت حاجز النصف مليون مشاهدة بعد طرحها بـ 24 ساعة .

أغنيته "قلب في الدفاتر" من ألبومه الثانى الجديد وهى أغنية درامية، حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب، كانت مليئة بالغدر والخداع، وهذه الأغنية هى جزء أول من فيلم قصير سيتبعها جزء ثان لأغنية فى الألبوم ستكون مفاجأة يقدمها مسلم خلال الفترة المقبلة.

الأغنية من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى و هندسه صوت اسلام الازرق وإخراج إسلام هشام.

إما المركز الثاني فكان من نصيب أغنية يا دايرة للفنان عمرو مصطفي ، وقد حققت الاغنية ما يقرب من 400 الف مشاهدة فى غضون 24 ساعة إيضاً .

أغنية يا دايرة من كلمات أحمد علي موسى، وألحان عمرو مصطفىؤ وتوزيع تيكو.

وجاءت أغنية قمر ومنور فى المركز الثالت بعد ان حققت ما يزيد عن 200 الف رغم طرحها من يومان . 

أغنية “قمر ومنور” ‎كلمات عمرو المصري، الحان محمود أنور، ‎توزيع : اسامه الخطيب، ‎اخراج : John Perez،‎

 

 

 

 

 

 

يوتيوب رامي جمال موقع يوتيوب أغنية قمر ومنور قمر ومنور عمرو مصطفى عمرو المصري

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