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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن يشيد بإقرار الكونجرس مشروع التمويل الحكومي بقيمة 1.66 تريليون دولار

بايدن
بايدن

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإقرار الكونجرس مشروع قانون التمويل الحكومي، والذي من شأنه تعزيز أولويات الولايات المتحدة الرئيسية ويختتم عامًا من تقدم الحزبين التاريخي بما يخدم مصالح الشعب الأمريكي.


وذكر البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الالكتروني اليوم الجمعة: "يعد مشروع القانون هذا دليلًا إضافيًا على أن الجمهوريين والديمقراطيين يمكن أن يجتمعوا لتقديم المساعدة للشعب الأمريكي، وأنا أتطلع إلى استمرار تقدم الحزبين في العام المقبل".
وأضاف أن مشروع القانون هذا مفيد لاقتصاد الولايات المتحدة وقدرتها التنافسية ومجتمعاتها، مؤكدا أنه سيوقع عليه ليصبح قانونًا بمجرد وصوله إلى مكتبه. 
وأوضح الرئيس الأمريكي أن مشروع القانون هذا سيقدم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، في دليل آخر على دعم واشنطن من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأوكرانيا بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخيرة للولايات المتحدة.
وأفاد بأنه من شأنه أن يساعد المجتمعات التي تتعافى من الكوارث الطبيعية المدمرة على النهوض من جديد وسيعمل كذلك على تعزيز الأبحاث المتطورة حول السرطان والأمراض الأخرى.
وتابع قائلا: "سيستثمر مشروع قانون التمويل في الشرطة المجتمعية ويوفر أعلى مستوى من التمويل لقانون العنف ضد المرأة في التاريخ"، مضيفا أنه سيساعد في وفاء واشنطن بالتزامها تجاه قدامى المحاربين في أمريكا لتوسيع مزايا الرعاية الصحية للمحاربين القدامى، كما أنه سيعزز حماية العمال للنساء الحوامل.
وتوجه بايدين بخالص الشكر لأعضاء الكونجرس على عملهم الدؤوب لإنجاز ذلك، قائلا: لم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريده في هذه الاتفاقية- وهذا ما يحدث في المفاوضات.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أعضاء الكونجرس من الحزبين أقروا قانون الفرز الانتخابي واتخذوا خطوات طال انتظارها لحماية نزاهة انتخاباتنا، قائلا: هذا عمل حاسم من الحزبين سيساعد في ضمان الحفاظ على إرادة الشعب. 
واختتم بيانه بشكر أعضاء الكونجرس على إيجاد حل وسط لتعزيز ديمقراطيتنا في مواجهة إنكار الانتخابات والاعتداءات على قيمنا الدستورية الأساسية.

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