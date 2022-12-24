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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المملكة المتحدة تقرض أوكرنيا 500 مليون دولار من خلال البنك الدولي

المملكة المتحدة
المملكة المتحدة

أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقدم لأوكرانيا 500 مليون دولار من خلال مشروع للبنك الدولي لتمويل المساعدات الاجتماعية للأسر التي لديها أطفال ودفع رواتب موظفي مؤسسات التعليم العالي المملوكة للدولة.

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وقال بيان لوزارة المالية الأوكرانية وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة إن "اليوم، وقع وزير المالية سيرجي مارشينكو والمدير الإقليمي للبنك الدولي لأوروبا الشرقية (أوكرانيا وبيلاروسيا ومولدوفا) أروب بانيرجي اتفاقية بشأن توفير التمويل الإضافي الرابع لأوكرانيا على شكل قرض بمبلغ 500 مليون دولار.


وفقًا للتقرير ، سيتم تقديم القرض بشروط ميسرة بموجب ضمانات المملكة المتحدة: استحقاق القرض 18.5 عامًا مع فترة سماح مدتها خمس سنوات ومعدل الفائدة 0.25٪ سنويا.


وقال مارشينكو : "المملكة المتحدة هي إحدى الدول الرائدة في دعم أوكرانيا في حربها ضد الروس. وبفضل هؤلاء الشركاء الموثوق بهم لدينا الفرصة لضمان التمويل المناسب للنفقات ذات الأولوية. وأنا ممتن لحكومة المملكة المتحدة وفريق البنك الدولي لموقفهم الثابت الداعم لأوكرانيا. نأمل في تعاون مثمر العام المقبل، مما سيساعدنا على كسب هذه الحرب".

نفقات الميزانية الحكومية


وسيتم توجيه الأموال لسداد نفقات الميزانية الحكومية على الخدمات المقدمة للأطفال والأسرة ، ورواتب موظفي مؤسسات التعليم العالي المملوكة للدولة، ومدفوعات المرافق.

المملكة المتحدة وزير المالية التعليم العالي أوكرانيا البنك الدولي

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